Belenenses 1 - 0 FC Porto

Acompanhe a partida desta segunda-feira no Estádio do Restelo.

19:04

O Belenenses recebe, esta segunda-feira, o FC Porto no Estádio do Restelo.



Acompanhe o jogo ao minuto:



18' - Fora de jogo assinalado a Ricardo. Livre para o Belenenses.



17' - Árbitro avisa guarda-redes do Belenenses que está a demorar muito a colocar a bola em jogo.



15' - Falta sobre defesa do Belenenses vale livre para a equipa da casa.



14' - Lançamento de linha lateral ao pé da pequena área do Belenenses.



11' - Que grande perigo! Brahimi chuta, mas atira ao lado. FC Porto esteve perto do empate.



10' - Golo do Belenenses! O primeiro da partida foi feito por Nathan. O FC Porto já perde no Restelo.



06' - Primeira oportunidade de relevo para a equipa da casa, que cabeceia ao lado da baliza de Casillas.



02' - Primeira defesa da noite para André Moreira após cabeceamento de Felipe.



01' - A bola já rola no Restelo.



Já são conhecidos os onzes iniciais do Belenenses e do FC Porto para a partida desta segunda-feira no Estádio do Restelo. O destaque vai para a estreia do defesa venezuelano Osório como titular na equipa de Sérgio Conceição.



Belenenses: André Moreira; Diogo Viana, Gonçalo Silva, Sasso e Florent Hanin; Yebda, Ahman Persson e Bakic; Licá, Fredy e Nathan



FC Porto: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Osorio, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Ricardo, Brahimi; Soares e Aboubakar.