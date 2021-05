Sporting vence em Vila do Conde e consegue apuramento direto para fase de grupos da Liga dos Campeões

O Sporting colocou-se esta quarta-feira a quatro pontos do 19.º título, 19 anos depois, ao vencer fora o 'aflito' Rio Ave por 2-0, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um penálti de Pedro Gonçalves, que igualou os 18 golos do benfiquista Seferovic, aos 34 minutos, e um 'raro' tento de Paulinho, aos 63, selaram o triunfo dos 'leões', primeiros a chegar aos 31 jogos de invencibilidade num campeonato.

Os 'leões', que garantiram um lugar na 'Champions' 2021/22, passaram a contar 79 pontos, contra 70 do FC Porto, segundo, que se desloca na quinta-feira ao reduto do Benfica, terceiro, com 66. O Rio Ave somou o nono jogo sem ganhar e é 15.º, com 31.

90' Coates também é amarelado.

90' Júnior Brandão vê o cartão amarelo após um desentendimento com Coates.

90' Neto vê o cartão amarelo após cometer uma falta.

90' Pontapé de canto para o Sporting, cedido por Aderllan.

90' Guga Sai Sávio Entra

87' João Palhinha executa um remate para fora.

87' Jovane Cabral remata a partir do lado esquerdo para uma defesa aperta de Kieszek. O lance começa numa perda de bola de Guga, que aparenta estar em dificuldades.

84' João Pereira Sai Luís Neto Entra

83' Pote Sai Daniel Bragança Entra

78' Há um novo fora-de-jogo, desta feita tirado ao Sporting. É Paulinho quem está em posição irregular.

79' Filipe Augusto Sai Pelé Entra

77' Gabrielzinho foi apanhado em fora-de-jogo após um passe de Fábio Coentrão.

76' João Mário Sai Jovane Cabral Entra

75' Adán cede um canto.

74' Palhinha vê o cartão amarelo após cometer uma falta sobre Gelson Dala.

72' Francisco Geraldes Sai Gabrielzinho Entra

68' Agora os papéis invertem-se. Pote assiste e Matheus remata... contra um defesa adversário.

66' Pote teve uma bela oportunidade para marcar. Matheus Nunes fez um bom trabalho antes de assistir o colega, que perdeu a chance à boca da baliza.

65' Fábio Coentrão vê o cartão amarelo depois de cometer uma falta sobre Matheus Nunes.

63' GOLOOO! É do Sporting. Está feito o 2-0 para os leões. E é um golaço de Paulinho. Depois de um passe longo de Gonçalo Inácio, Borevkovic corta na direção do avançado, que domina de peito e remata de primeira com o pé esquerdo.

62' Tarantini, do banco, fica a protestar e vê o cartão vermelho.

57' Júnior Brandão tem andado particularmente ativo no jogo aéreo. O avançado executa um novo cabeceamento para fora.

56' Paulinho procura rodar e rematar após receber um passe de João Pereira, mas foi pressionado por várias defesas do Rio Ave.

54' Mal entrou, Matheus Nunes já leva um remate. O médio cabeceou, mas a bola saiu muito ao lado.

54' Nuno Santos Sai Matheus Entra

53' Há canto para os leões.

49' Júnior Brandão subiu às alturas e cabeceou ao lado. O Rio Ave entrou melhor nesta segunda parte.

46' O Rio Ave entra à procura do empate. Gelson Dala remata, mas a bola é desviada.

Início da 2ª parte

Intervalo Pedro Amaral Sai Carlos Mané Entra

Intervalo

45' João Mário fica com o ressalto na sequência do canto, mas remata para fora.

45' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Ivo Pinto.

45' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Ivo Pinto.

45' Júnior Brandão consegue executar um cabeceamento após um cruzamento de Ivo Pinto, mas o gesto foi já feito em esforço. A bola passa longe da baliza.

44' Oportunidade interceptada, Sebastián Coates (Sporting) de cabeça no coração da área. Assistência de Pedro Gonçalves com um cruzamento para a área.

43' Kieszek tem uma saída em falso e Paulinho quase aproveitava. O guarda-redes acabou por corrigir e cedeu um canto.

42' Feddal vê o cartão amarelo. O central fez uma entrada sobre Fábio Coentrão, Fábio Veríssimo deu a lei da vantagem, mas depois puniu o marroquino.

41' Remate defendido no centro superior da baliza. Júnior Brandão (Rio Ave) remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Fábio Coentrão.

40' Nuno Mendes bate o livre, mas dispara por cima.

38' Aderllan vê o cartão amarelo depois de fazer uma entrada sobre Palhinha, que se aproximava da grande área com algum perigo.

34' GOLOOO DO SPORTING! Pote faz o 1-0 para os leões. O médio rematou para o seu lado direito, enganou Kieszek e conseguiu concretizar o penálti. O jogador dos leões iguala Seferovic na lista de maiores artilheiros da Liga, com 18 golos.

29' Oportunidade interceptada, Zouhair Feddal (Sporting) de cabeça no coração da área. Assistência de Nuno Mendes com um cruzamento para a área.

29' Há canto para o Sporting, cedido por Pedro Amaral.

29' O Sporting a criar novamente muito perigo. Valeu outra vez Kieszek. O guarda-redes negou o golo a Pedro Gonçalves. Depois, numa série de carambolas, Pedro Amaral consegue afastar a bola pela linha de fundo.

27' Agora é Nuno Mendes a ser punido com o cartão amarelo. O lateral deixou-se antecipar por Fábio Coentrão e acabou por fazer falta numa zona perto da grande área leonina.

23' Filipe Augusto vê o cartão amarelo após entrar de forma imprudente sobre Nuno Santos.

14' Oportunidade falhada por Zouhair Feddal (Sporting) remate com o pé direito em frente à baliza resultante do canto.

14' Outra vez ao poste! Palhinha ganhou no duelo aéreo, na sequência do canto, e cabeceou ao ferro. O Sporting está por cima.

13' Há canto para os leões.

13' O Sporting volta a ameaçar o golo. João Mário conduziu e deu para João Pereira, o lateral cruzou para Pote, que já em esforço atrasou para Nuno Santos. O extremo rematou para a defesa de Kieszek.

7' Bola no poste! O Sporting fica perto do 1-0. Na sequência do canto, Coates cabeceou nas alturas contra o ferro. Kieszek estava batido.

6' Há canto para o Sporting depois de Borevkovic cortar um cruzamento de Nuno Santos.

4' Ivo Pinto recebe um passe de Fábio Coentrão e cruza rasteiro com a bola a desviar em Nuno Mendes e a embater no poste. Há canto para o Rio Ave.

2' Há canto para o Sporting, cedido por Aderllan.

Início 1ª parte

: Adán; Zouhair Feddal, Sebastián Coates e Gonçalo Inácio; João Pereira, João Palhinha, João Mário, Nuno Santos e Nuno Mendes; Pote e Paulinho