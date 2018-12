Sporting 0 - 0 Desportivo das Aves

Equipas defrontam-se este domingo no Estádio de Alvalade.

O Sporting, quarto classificado na I Liga, com 25 pontos, defronta este domingo em casa o Desportivo das Aves, no 13º lugar, com 10 pontos, a partir das 20h00 em Alvalade. Conheça os onzes:



Onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Nani, Diaby e Bas Dost.



Onze do Desportivo das Aves: André Ferreira; Rodrigo, Ponck, Defendi e Vítor Costa; El Adoua, Vítor Gomes e Hamdou; Rúben Oliveira, Amilton e Nildo Petrolina.

01' - Começa a partida em Alvalade. No início do jogo Bas Dost foi homenageado por completar o 100º jogo ao serviço do Sporting.