Sporting empata com Arsenal e vê apuramento mais próximo

Leões ficaram a jogar com menos um a partir do minuto 87 por expulsão de Mathieu.

08.11.18

O Sporting empatou esta quinta-feira 0-0 com o Arsenal, na quarta jornada do grupo E da Liga Europa de futebol, que permitiu o apuramento dos londrinos para os 16 avos de final e deixou os 'leões' bem encaminhados.



A igualdade permitiu ao Arsenal, líder com 10 pontos, assegurar desde logo o apuramento, enquanto o Sporting ocupa o segundo posto com sete, ficando mais próximo da fase seguinte.



Na próxima jornada, a equipa portuguesa desloca-se ao Azerbaijão para defronar o Qarabag, que hoje venceu em casa do Volskla Poltava por 1-0, sendo que assegura o apuramento em caso de vitória, ou mesmo de empate, desde que os ucranianos não vençam na receção aos londrinos.



--



Final da partida



90' - Bas Dost apanhado em posição irregular.



90' - Vão jogar-se mais cinco minutos em Londres.



87' - Aubameyang bate com a bola a sair por cima da trave da baliza de Renan.



87' - Mathieu vê cartão vermelho direto após falta sobre Aubameyang que seguia isolado em zona de perigo. Livre direto muito perto da entrada da área a favorecer o Arsenal que fica a jogar com mais um.



84' - Alteração no Sporting. Sai o estreante Miguel Luís, entra Petrovic.



84' - Iwobi remata mas a bola vai para fora.



82' - Substituição no Sporting. Sai Diaby para a entrada de Jovane Cabral.



80' - Iwobi cruza para a área à procura de Mkhitaryan. Arménio remata forte à baliza do Sporting mas o lance é defendido por Renan. Muito seguro o guarda-redes do Sporting.



78' - Leões não conseguem aproveitar o lance de bola parada e Diaby é apanhado em fora de jogo.



77' - Diaby tenta a sua sorte mas a bola bate contra a defesa do Arsenal. Canto para o Sporting.



74' - Miguel Luís vê o cartão amarelo.



73' - Nova alteração forçada no Arsenal. Sai Lichtsteiner para a entrada de Maitland-Niles.



72' - Lichtsteiner sofre lesão muscular tem de ser substituído.



71' - Guendouzi vê o cartão amarelo.



69' - Alteração no Sporting. Sai Montero, entra Bas Dost.



68' - Remate de Iwobi por cima da baliza de Renan.



67' - Acuña vê o cartão amarelo por protestos.



66' - Renan mais uma vez com os punhos a afastar! Remate foi de Kolasinac.



65' - Partida reatada no Emirates Stadium, em Londres.



63' - Montero no relvado após uma bolada na zona dos rins. Jogo interrompido para assistência ao jogador do Sporting.



62' - Remate de Guendouzi obriga Renan a afastar a bola para a frente com os punhos.



60' - Alteração no Arsenal. Sai Jenkinson para a entrada de Kolasinac.



58' - Aubameyang remata cruzado já na área com a bola a bater na malha lateral da baliza de Renan.



57' - Sporting em contra-ataque levado a cabo por Nani. Português cruza para Montero mas Cech recolhe sem problema.



54' - Smith Rowe cruza para a área mas Mathieu corta para canto. Árbitro dá pontapé de baliza.



49' - Responde o Sporting! Cruzamento de Miguel Luís e remate de Diaby contra o braço de Jenkinson.



46' - Aubameyang desvia junto ao primeiro poste num remate perigoso! Esteve perto o primeiro golo do Arsenal.



45' - Recomeça a partida da Liga Europa.



Intervalo em Londres



45' - Cruzamento de Aubameyang para a cabeça de Lichtsteiner. Bola sai ao lado da baliza.



45' - Vão jogar-se mais quatro minutos na primeira parte.



45' - Mkhitaryan bate um livre diretamente para fora. Passa o perigo!



43' - Arsenal tem 75% de posse de bola.



41' - Cartão amarelo para Bruno Gaspar por parar um contra-ataque protagonizado por Iwobi.



39' - Jogadores do Sporting ficam a pedir penálti por alegada mão de Holding na área. Árbitro nada assinala. Decisão correta de

Mazeika: jogador dominou a bola com o peito.





37' - Lichtsteiner remata de longe e ao lado da baliza à guarda de Renan.



33' - Arsenal instala-se no meio-campo do Sporting sem ocasiões de perigo.



30' - Partida recomeça após a entrada do gabonês.



29' - Welbeck tem de ser substituído. Adeptos aplaudem o jogador de pé na saída do relvado. Aubameyang entra em campo. Alteração forçada no Arsenal.



25' - Jogador do Arsenal fica gravemente lesionado na perna direita na sequência do lance e precisa de assistência. Maca entra em campo para encaminhar o jogador para fora de campo. Jogo interrompido.



24' - Welbeck antecipa-se a Bruno Gaspar e cabeceia já dentro da área. Esférico vai direta para as mãos de Renan.



21' - Lichtsteiner vê o cartão amarelo por falta sobre Nani.



17' - Coates salva o Sporting! Cruzamento de Guendouzi e desvio de Mathieu a trair Renan! Bola dirige-se para a baliza e Coates tira-a já quase junto à linha de golo!



16' - Smith Rowe remata mas a bola sai por cima do alvo. Jogo continua sem oportunidades de golo para ambas as equipas.



13' - Canto para os ingleses sem qualquer perigo.



12' - Cruzamento de Mkhitaryan para a área na direção de Welbeck. Coates afasta o perigo para as redes portuguesas.



10' - Diaby desmarca-se bem pela direita, cruza e Lichtsteiner afasta. Assinalado fora de jogo ao jogador do Sporting.



8' - Jenkinson remata na sequência do lance mas sem qualquer perigo para a baliza de Renan.



7' - Welbeck corre pela esquerda e tenta cruzar para a área. Arsenal ganha canto.



4' - Nani tem a primeira investida da partida mas a bola é bloqueada por um jogador do Arsenal.



1' - Miguel Luís faz a sua estreia europeia.



1' - Começa a partida em Londres!



--



O Sporting, orientado pelo interino Tiago Fernandes, procura contrariar o favoritismo do Arsenal, que pode se qualificar já esta quinta-feira para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, em jogo da quarta jornada do grupo E.



Mesmo que perca em Londres, em jogo com início às 20h00, o Sporting mantém-se como principal candidato a acompanhar o Arsenal rumo à fase a eliminar, como segundo classificado do grupo, em função dos triunfos na receção ao Qarabag (2-0), e na Ucrânia, frente ao Vorskla Poltava (2-1).



A situação dos 'gunners', 100% vitoriosos da competição, é ainda mais favorável, garantindo o apuramento a duas rondas do fim da primeira fase em caso de vitória sobre os 'leões', mas o empate pode ser suficiente, se o Vorskla Poltava perder em casa com o Qarabag, no outro jogo do grupo.



Conheça os onzes iniciais:

Onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Mathieu, Coates e Acuña; Nani, Miguel Luís, Gudelj e Bruno Fernandes; Montero e Diaby.



Onze do Arsenal: Cech; Jenkinson, Holding, Papastathopoulos e Lichtsteiner; Guendouzi e Ramsey; Smith Rowe, Mkhitaryan e Iwobi; Welbeck.