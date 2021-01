Início do Nacional-Sporting adiado devido ao mau tempo

O início do encontro entre Nacional e Sporting, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi adiado, devido às más condições atmosféricas que afetam a ilha da Madeira.

Na transmissão da SportTV foi possível ver que a equipa de arbitragem e a equipa do Sporting estavam à entrada do tunel de acesso ao relvado, mas acabaram por regressar aos balneários.

De acordo com fonte do Nacional, vão ser respeitados 30 minutos regulamentares para perceber se haverá condições para disputar a partida.

Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo com o Nacional, uma partida que está agendada para as 18h30 e que será disputada no Estádio da Madeira. Manuel Mota será o árbitro.: Adán; Zouhair Feddal, Sebastián Coates e Neto; Pedro Porro, João Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Sporar