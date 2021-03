Sporting 1-0 Santa Clara

GOLO! SPORTING CP, PEDRO GONÇALVES AOS 22', SPORTING CP 1-0 SANTA CLARA

Jogo Em direto

22' GOLO DO SPORTING! Pote abre o marcador. João Mário entrega a Tabata, que desmarca o maior artilheiro da Liga. Este remata para o lado direito de Marco, que não teve hipóteses. O jogador dos leões chega aos 15 remates certeiros na Liga.

14' Carlos Júnior volta a procurar alvejar a baliza, desta feita com um remate acrobático. A bola sai ao lado.

12' Lincoln procura Crysan com um passe em profundidade, mas o avançado do Santa Clara foi apanhado em fora-de-jogo.

5' Agora é o Sporting a ganhar um canto.

3' Feddal afasta o perigo e cede canto para o Santa Clara.

2' O Santa Clara, com alguma surpresa, começa por cima. É Carlos Júnior a fazer o primeiro remate. O avanaçado tentou surpreender com um remate de longe, para uma defesa de Adán.

Há um novo canto para os açorianos, depois de uma ação defensiva de Tiago Tomás.

Há canto para o Santa Clara, cedido por Palhinha.

Início 1ª parte

Líder destacado da Liga NOS, o Sporting recebe esta noite o Santa Clara, numa partida na qual Rúben Amorim aposta num onze com algumas novidades, desde logo pela forçada saída de Pedro Porro, (lesionado), que leva à entrada de Matheus Nunes na equipa titular. Há ainda a destacar o ingresso no onze de Tabata, por troca com Nuno Santos.