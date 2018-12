Sporting 1 - 0 Vorskla Poltava

Acompanhe ao minuto. Leões cumprem o seu último compromisso no grupo E.

Por Lusa | 18:52

Fora de jogo assinalada ao Sporting. Carlos Mané apanhado em fora de jogo após passe de Bruno Fernandes.Perigo para a equipa do Sporting. Artem Gabelok, do Vorskla Poltava, remata contra a baliza dos ucranianos, mas sem direção.Livre perigoso para a comitiva ucraniana.Remate de Carlos Mané, mas a bola não entra na equipa ucraniana. Merece palmas de Bruno Fernandes, que estava à entrada da área.Três jogadores do Vorskla Poltava já estão em fase de aquecimento. Fora de jogo assinalado ao Sporting.Fredy Montero inaugura o marcador em Alvalade e marca o primeiro golo da partida para os leões.É pedida falta pelo público a favor do Sporting, mas o árbitro manda seguir e não assinala qualquer falta.Sporting vai tentando encontrar espaço para subir no campo. Vai trocando a bola na zona do meio campo.Montero esteve perto da baliza dos ucranianos, mas não consegue chegar ao primeiro golo da partida.O jovem Miguel Luís, na cara do guarda-redes, mas falha o golo.Mais um pontapé de canto para o Sporting, mas agora do lado contrário e batido por Acuña.Clube de Alvalade entra mais acutilante neste início de jogo.As duas equipas vão-se conhecendo neste início de partida. Primeira oportunidade de golo para o Sporting, mas é assinalada fora de jogo.- Começa o jogo entre Sporting e Vorskla Poltava no Estádio de Alvalade.O Sporting, já apurado para os 16 avos de final, cumpre esta quinta-feira o seu último compromisso no grupo E da Liga Europa de futebol, ao receber os ucranianos do Vorskla Poltava.Num grupo em que o primeiro lugar está já entregue aos ingleses do Arsenal e o segundo aos portugueses, este é um bom jogo para o holandês Marcel Keizer continuar a impor o seu estilo nos 'leões', que registam quatro triunfos desde que este assumiu o comando técnico - uma vitória na Taça de Portugal, uma na Liga Europa e duas na I Liga.Com a situação na Liga Europa definida, Keizer deixou de fora para este jogo Gudelj, Nani, Bas Dost e Matthieu, já a pensar na próxima jornada da Liga portuguesa, quando receber no domingo o Nacional, em jogo da 13.ª jornada.O encontro está marcado para as 20h00, no estádio José Alvalade, e terá arbitragem do austríaco Manuel Schuettengruber.Enquanto o grupo E está já definido, faltam ainda atribuir 11 vagas para os 16 avos de final, fase da competição que vai contar, além do Sporting, com o Benfica, relegado da Liga dos Campeões.: Salin; Ristovski, Coates, André Pinto e Acuña; Petrovic, Bruno Fernandes e Miguel Luís; Carlos Mané, Jovane e Montero.