Conheça o onze do Sporting para o jogo decisivo frente ao Villarreal na Liga Europa

Jogo da 2.ª mão dos 16 avos-de-final está marcado para as 17h55.

16:41

Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo com o Villarreal, marcado para as 17h55.



Onze do Sporting: Salin; Ristovski, Illori, Coates, Borja e Jefferson; Wendel, Gudelj, Bruno Fernandes; Diaby e Bas Dost.