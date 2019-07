Conheça o onze do Sporting para o jogo desta madrugada contra o Liverpool

O Sporting defronta o Liverpool esta madrugada, às 01h00, num encontro particular nos EUA. Segundo Record apurou, este será o onze dos leões para a partida com os campeões europeus.



Onze do Sporting: Renan; Ilori, Neto, Mathieu e Borja; Doumbia, Wendel, Raphinha e Bruno Fernandes; Vietto e Luiz Phellype.



