Conheça o onze do Sporting para o jogo frente ao Marítimo

Já é conhecido o onze do Sporting para a estreia na Liga NOS 2019/20. O encontro com o Marítimo, no Funchal, está marcado para as 18h30.



Onze do Sporting: Renan, Thierry Correia, Coates, Mathieu, Borja, Eduardo, Wendel, Bruno Fernandes, Acuña, Raphinha e Luiz Phellype.

Ver comentários