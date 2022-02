Benfica 0-0 Santa Clara - Apito inicial no Estádio da Luz

Um dia depois do empate no clássico entre FC Porto e Sporting, o Benfica procura reduzir distâncias no topo da Liga Bwin, defrontando esta tarde, pelas 18 horas, os açorianos do Santa Clara. Um jogo no qual Nélson Veríssimo aposta na seguinte formação inicial.: Odysseas; Valentino Lázaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Paulo Bernardo e Everton; Darwin e Gonçalo Ramos: Svilar; Meïte, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, João Mário, Nemanja, André Almeida, Taarabt e Morato: por definir: por definir