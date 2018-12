Galatasaray 0 - 1 FC Porto

Sérgio Conceição apresenta algumas novidades, como Diogo Leite. Acompanhe ao minuto.

Fase do jogo mais calma, sem grandes oportunidades de golo. Pontapé de canto para o Galatasaray.Falta de Herrera sobre o central Ozan Kabak. A bola continua a rolar no relvado turco com os dragões em vantagem.FC Porto vai dominando as trocas de bola em Istambul. Galatasaray não está a conseguir subir no terreno.Equipa do Galatasaray tenta pressionar comitiva do FC Porto. Pontapé de canto para os jogadores turcos.Passe de Sérgio Oliveira para Marega, mas é assinalada fora de jogo. Galatasaray parece não conseguir reagir ao golo sofrido aos 17 minutos.Partida recomeça com Sérgio Oliveira já recuperado.Sérgio Oliveira está a ser assistido.Pontapé de canto para o FC Porto. Alex Telles marca, mas sem perigo para a baliza do Galatasaray.Felipe cabeceia após cruzamento para dentro da baliza do Galatasaray. Clube portista está em vantagem por 1-0.Feghouli, do FC Porto, ganha a linha na direita e cruza para Derdiyok que atira ao lado.Árbitro diz que há fora de jogo, num lance em que o Galatasaray esteve muito perto do golo.Árbitro pára o jogo para tomar uma decisão. Não há videoárbitro. Há quem peça falta.Equipa do Galatasaray vai, aos poucos, tentando entrar na grande área do clube portista, mas sem sucesso.Alex Telles pontapeia para a área, mas não há perigo para a baliza do Galatasaray.As duas equipas começam a partida muito calmas. Partida tem início sem lances de grande perigo.Ambiente no estádio turco é ensurdecedor. Entrada duríssima sobre Sérgio Oliveira, mas árbitro não marca qualquer falta.Começa a partida em Istambul entre Galatasaray e FC Porto. A bola já rola.Com o apuramento garantido e o primeiro lugar do Grupo D certo na Liga dos Campeões, o FC Porto joga esta tarde em Istambul diante do Galatasaray uma partida pela honra e também pelos (muitos) milhões em jogo. Por isso, Sérgio Conceição apresenta algumas novidades, incluíndo Diogo Leite, Hernâni e Adrián López no onze inicial.: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Herrera, Hernâni, Marega e Adrián López: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, N'Diaye, Fernando, Feghouli, Ryan Donk, Garry Rodrigues e Derdiyok- A equipa do FC Porto já está no relvado a aquecer para o compromisso frente ao Galatasary.