Conheça os calendários do Benfica e do FC Porto na fase de grupos da Champions

Clubes portugueses conheceram esta quinta-feira os adversários.

21:48





O último jogo da equipa de Sérgio Conceição na fase de grupos terá lugar no dia 11 de dezembro, onde os azuis e brancos vão defrontar o Galatasaray na Turquia (às 17h55). #SavetheDate Estes são os nossos horários para a Champions League ?#FCPorto #UCL #UCLDraw pic.twitter.com/fDyVpKSpom — FC Porto (@FCPorto) 30 de agosto de 2018









O FC Porto, inserido no grupo D, têm a estreia marcada para o dia 18 de setembro (terça-feira), em Gelsenkirchen, onde vão defrontar o Schalke 04 (20 horas).O último jogo da equipa de Sérgio Conceição na fase de grupos terá lugar no dia 11 de dezembro, onde os azuis e brancos vão defrontar o Galatasaray na Turquia (às 17h55).

Já são conhecidos os calendários do FC Porto e do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões.O Benfica revelou no seu site o calendário da equipa nesta fase:19/09 20h00 Bayern (c)02/10 20h00 AEK (f)23/10 20h00 Ajax (f)07/11 20h00 Ajax (c)27/11 20h00 Bayern (f)12/12 20h00 AEK (c)