Conheça os jogos da primeira jornada do Campeonato de Portugal

Com a desistência do Sporting B, a série C ainda não está completa.

Por Edgar Nascimento | 19:37

Realizou-se esta segunda-feira o sorteio do Campeonato de Portugal, que envolve 72 clubes, divididos em quatro séries. Com a desistência do Sporting B, a série C ainda não está completa, sendo que será um clube da Associação de Futebol de Lisboa a ocupar o lugar deixado vago. Os dois clubes mais bem classificados em cada uma das 4 séries qualificam-se para um play-off, que determina os dois que ascendem à II Liga.

Na 1ª jornada, destaque para o dérbi da região Oeste, Caldas-Peniche, para a receção do Gil Vicente ao Vizela, e para o regresso do Alverca aos nacionais, recebendo em casa o Mação. As duas equipas de Sintra, Sintrense e 1º Dezembro, competem em séries diferentes, e as equipas das ilhas estão distribuídas pelas séries B e D.

A prova inicia-se a 12 de agosto.

1ª Jornada

Série A

Trofense-Mirandela

Chaves B-AD Oliveirense

Limianos-Merelinense

Vilaverdense-Caçadores de Taipas

Mirandês-Pedras Salgadas

Gil Vicente-Vizela

Torcatense-Maria da Fonte

Fafe-Montalegre

São Martinho-Felgueiras

Série B

Coimbrões-Cinfães

Sanjoanense-Mêda

Águeda-Espinho

União da Madeira-Lus. Vildemoinhos

Pedras Rubras-Marítimo B

Gondomar-Amarante

Lusitânia Lourosa-Leça

Cesarense-Penalva do Castelo

Gafanha-Paredes

Série C

Anadia-Loures

Vilafranquense-Oleiros

Torreense-Benfica e Castelo Branco

Sintrense-Nogueirense

Alverca-Mação

Caldas-Peniche

Clube a indicar pela AFL-Fátima

Sertanense-Alcains

União de Leiria-Oliveira do Hospital

Série D

Louletano-Casa Pia

Praiense-Sacavenense

Oriental-Ideal

Montijo-Vasco da Gama Vidigueira

Real-Armacenenses

Angrense-Ferreiras

Moura-1º Dezembro

Amora-Redondense

Pinhalnovense-Olhanense