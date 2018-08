Benfica 3 - 0 V. Guimarães

Abertura da Liga NOS joga-se esta sexta-feira no Estádio da Luz a partir das 20h30.

19:34

39' - Salvio mete a bola no fundo das redes mas há fora-de-jogo assinalado pelo árbitro.



37' - Golo do Benfica. Mais um de Pizzi que faz o 'hat-trick'. Apontamento de classe de Ferreyra a deixar passar a bola para o médio que faz mais o terceiro.



36' - Extremos do Benfica estão a criar muitas dificuldades aos laterais do Vitória.



33' - Livre para o Benfica. Cabeceamento de Rúben Dias mas a bola sai fraca e Douglas agarra.



32' - Fora de jogo assinalado a Tallo, no limite.



29' - Golo do Benfica. 2-0 por Pizzi que volta a marcar. Mais uma combinação no corredor direito a resultar em golo.



27' - Novo contra ataque do Vitória. Benfica continua a perder muitas bolas no meio campo.



26' - Jardel tira a bola de zona de perigo.



25' - Canto para o Vitória após jogada de Ola John.



24' - Benfica pausa um pouco o jogo e troca a bola no meio campo.



21' - João Carlos Teixeira lança Boyd para o contra ataque e é Fejsa quem corta a bola.



19' - Boa reação ao golo sofrido, o Vitória de Guimarães está neste momento por cima no jogo.



16'- Bom contra-ataque do Vitória e Vlachodimos volta a salvar o Benfica após remate de João Carlos Teixeira. Boyd ainda atirou ao poste.





14' - Ferreyra falha a grande penalidade.



13' - Penálti para o Benfica.







12' - Jogada de perigo do Benfica, mas é assinalado fora-de-jogo a Grimaldo.



10' - Golo do Benfica. Arrancada de Gedson e bola no meio da área para Pizzi encostar para o primeiro.







07' - Jogada de ataque do Vitória, cabeceamento de Tallo e uma defesa complicada para Vlachodimos.







06' - Primeiro momento para as equipas respirarem, Benfica entra muito pressionante mas o Vitória está sempre pronto para o contra-ataque.



05' - Cabeceamento com perigo de Gedson, o árbitro assinala fora-de-jogo.



04' - Salvio entra com perigo na área e Wakaso é obrigado a cortar para canto.



02' - Bola para fora na sequência do livre.



02' - Árbitro apita uma falta à entrada da área.



01' - Primeiro canto da partida para o Benfica.



0' - Começa a partida no Estádio da Luz.



Conheça o onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gedson; Salvio, Ferreyra e Cervi.







Conheça o onze do V. de Guimarães: Douglas; Dodô, João Afonso, Osório e Rafa Soares; André André, Wakaso e João Carlos Teixeira; Boyd, Tallo Jr e Ola John.







João Pinheiro, da AF Braga, é o árbitro escolhido para o jogo de abertura da Liga NOS.