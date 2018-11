Marítimo 0 - 0 FC Porto

Acompanhe os melhores lances do jogo da 9ª jornada da I Liga ao minuto.

17:08

Intervalo



45' - Minuto extra na primeira parte



44' - Canto cobrado por Alex Telles foi sacudido de imediato pela defesa do Marítimo, mas a bola sobrou para a entrada da área, onde estava Brahimi.



43' - Novo pontapé de canto para os dragões.



41 - Canto para os dragões.



41' - Brahimi (FC Porto) remata, mas um defesa contrário corta a bola.



29' - Cartão amarelo para Danilo por protestos.



28' - Casillas defende remate perigoso de Joel, que combinou bem com Jean Cléber.





25' - Cartão amarelo para Lucas Áfrico . Entrada dura sobre Corona.





22' - Danilo no relvado agarrado à perna após embate com jogador do Marítimo.



22' - Canto para os dragões.



19' - Marega reentra e jogo é retomado.



17' - Marega é assistido após queixas na mão. Jogo interrompido.



16' - Danilo remata de fora da área, mas a bola sai enrolada e fraca. 13' - Pontapé de canto a favor dos dragões.





12' - Mais um canto para o FC Porto, novamente afastado pela defensiva do Marítimo. Minuto extra na primeira parteCanto cobrado por Alex Telles foi sacudido de imediato pela defesa do Marítimo, mas a bola sobrou para a entrada da área, onde estava Brahimi.Novo pontapé de canto para os dragões.Canto para os dragões.Brahimi (FC Porto) remata, mas um defesa contrário corta a bola.Cartão amarelo para Danilo por protestos.Casillas defende remate perigoso de Joel, que combinou bem com Jean Cléber.Cartão amarelo paraDanilo no relvado agarrado à perna após embate com jogador do Marítimo.Canto para os dragões.Marega reentra e jogo é retomado.Marega é assistido após queixas na mão. Jogo interrompido.Danilo remata de fora da área, mas a bola sai enrolada e fraca.Pontapé de canto a favor dos dragões.Mais um canto para o FC Porto, novamente afastado pela defensiva do Marítimo.

02' - Alex Telles remata de pé esquerdo, mas sem sucesso.



02' - Carlos Xistra mostra o cartão amarelo a Jean Cleber.





01' - Livre para o FC Porto.

00' - Pontapé de saída para o FC Porto.



Começa a partida no Estádio do Marítimo.



Já são conhecidos os onzes iniciais do jogo entre o Marítimo e o FC Porto que se realiza este sábado, às 18 horas, no Estádio dos Barreiros, no Funchal.



FC Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Militão e Alex Telles, Corona, Danilo, Óliver e Brahimi, Marega e Soares.



Marítimo: Amir; Bebeto, Marcão, Lucas Áfrico e China; Zainadine, Vukovic e Fabrício Baiano; Jean Cléber, Joel Tagueu e Danny.



A partiga conta para a nona jornada da Liga NOS.



No banco dos suplentes do FC Porto estão: Vaná, Mbemba, Herrera, Otávio, Adrián López, Hernâni e André Pereira.



O Marítimo conta com Charles, Aloísio Soares, Correa, Edgar Costa, Barrera, Ricardo Valente e Rodrigo Pinho como suplentes.









Fora-de-jogo assinalado a Joel, num lance em que o avançado do Marítimo até cabeceou, mas muito torto.Fora de jogo para o Marítimo.Canto para o Marítimo. Remata Danny.Pontapé de canto para o FC Porto, executado por Alex Telles.