Ajax 0-0 Benfica

Águias procuram a vitória em Amesterdão. Siga ao minuto.

18:51

Onze do Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind e Taglliafico, Schone, De Jong e Van de Beek, Ziyech, Dollberg e Tadic.

Árbitro manda parar o jogo, dois jogadores no chão. André Almeida e Tadic com queixas.Dolberg cai a meio campo e o árbitro assinala falta. Jardel já tem cartão amarelo e volta aqui a provocar falta.Benfica muito perto do golo, Salvio não consegue rematar da melhor forma mas as águias continuam a avisar os holandeses.Conti corta a bola em cima da linha de golo. A tecnologia da linha de golo confirma, a bola não entra totalmente.para o Ajax.para Onana após protestos.para o Benfica após uma jogada de muito perigo.Remate de Salvio, já dentro de área, mas sai fraco e ao lado da baliza.Desta feita foi Vlachodimos a ser chamado a intervir. Dolberg remata para uma boa intervenção de Vlachodimos.Que tiro de Seferovic. Sai muito perto do poste o remate do avançado dos encarnados.Remate de Rafa sai ao lado. Seferovic de cabeça a desmarcar o extremo do Benfica que falhou por pouco o alvo.Rafa tentava partir para o ataque mas no meio de vários jogadores do Ajax acaba por perder a bola.Falta de Fejsa a meio campo. Sai a jogar a equipa do Ajax.Remate passa muito por cima da baliza de Onana.Rafa sofre falta perto da área dos holandeses. Livre para o Benfica.Gedson tentava a combinação com Salvio mas bem Tagliafico que consegue ganhar o pontapé de baliza.Tadic tinha a ala esquerda completamente liberta para avançar mas há fora de jogo.para Mazraoui.Nova oportunidade para os holandeses, Dolberg na cara de Vlachodimos atira à figura.Remate perigoso à baliza de Vlachodimos que estava atento e amarra a bola.Árbitro assinala falta sobre André Almeida a meio campo.para o Benfica.Remate ao poste da baliza de Vlachodimos mas há fora de jogo.Recuperação de Fejsa mas as águias não conseguem dar bom seguimento à jogada.Ajax vai mantendo a posse de bola.Ataque sem perigo dos holandeses, pontapé de baliza para as águias.Falta por mão na bola de Salvio.para o Ajax.Bom desenho ofensivo do Ajax mas o árbitro apita fora de jogo.Falta de Jardel a meio campo e o árbitro mostra o primeiroRemate de Schöne ao lado da baliza de Vlachodimos.Remate de Grimaldo passa ligeiramente por cima. Entrada positiva das águias.Rafa abre espaço para Salvio na ala direita e após o cruzamento Seferovic não consegue atirar para golo.Cruzamento em balão do extremo do Ajax e Vlachodimos, atento, a afastar.Jogada perigosa dos holandeses, Jardel a fazer o corte já dentro de área.Remate de Rafa para defesa de Onana. Águias avisam pela primeira vez.Começa a partidaConheça os onzes de Benfica e Ajax para o jogo desta terça-feira na Liga dos Campeões.: Vlachodimos, André Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Gedson, Salvio, Rafa e Seferovic.