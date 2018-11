Conheça os onzes de Sporting e Qarabag para o jogo da Liga Europa

Leões entram em campo a partir das 17h55.

16:43

Renan; Bruno Gaspar, Coates, André Pinto e Jefferson; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Nani, Diaby e Bas Dost.



Este é o nosso onze para o jogo de hoje contra o @FKQarabagh, a contar para a fase de grupo da @EuropaLeague! Força Leões! pic.twitter.com/I7NetuDJNJ — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 29, 2018











Onze inicial do Qarabag: Halldórsson, Medvedev, Rzezniczak, Sadygov e Guerrier; Garayev, Slavchev e Michel; Madatov, Abdullayev e Zoubir.

Sporting e o Qarabag defrontam-se esta quinta-feira, num encontro em que os 'leões' podem garantir o apuramento para a próxima fase da competição.O Arsenal segue na frente do grupo com dez pontos, seguido do Sporting em segundo com sete, o Vorskla com três pontos e em quarto lugar o Qarabag com três pontos.