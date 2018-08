Fenerbahçe 1 - 1 Benfica

Acompanhe ao minuto a partida desta terça-feira, a contar para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

17:53

Sükrü Saraçoglu.



Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Salvio, Cervi, Pizzi e Castillo.









Onze do Fenerbahçe:

O Benfica defende esta terça-feira uma magra vantagem de 1-0 trazida da primeira mão, quando defrontar em Istambul o Fenerbahçe, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.Potuk faz o empate mesmo ao cair do intervalo.Que grande oportunidade para o Benfica! Grande passe de Salvio para remate para fora de Ferreyra.: sai Castillo, lesionado, entra Ferreyra.Castillo obriga equipa médica a entrar em campo.Gedson Fernandes marca pela primeira vez pela equipa principal das Águias.Guarda-redes encarnado defende uma bola perigosa para canto.Salvio podia ter marcado, mas a bola saiu ao lado da baliza.Avanço forte do Benfica, numa partida que, apesar da intensidade, ainda não teve muitas oportunidades para nenhum dos lados.Grande oportunidade de golo para o Fenerbahçe.- Canto para a equipa da casa.Início da partida no estádio do Fenerbahçe.Águias já aquecem no relvado doOnze do Benfica:Volkan Demirel, Isla, Neustädter, Skrtel, Kaldirim, Topal, Elmas, Ayew, Giuliano, Valbuena e Alper Potuk.