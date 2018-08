O FC Porto inicia este sábado à noite a defesa do título conquistado na época passada. Os dragões recebem o Desportivo da Chaves, uma semana depois da primeira conquista, a Supertaça.



Onze do FC Porto: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi; André Pereira e Aboubakar.



Onze do Desportivo de Chaves: Ricardo; Brigues, Maras, Marcão, Luís Martins; Filipe Melo, Eustáquio, Bruno Gallo; Avto, Ghazaryan e William.