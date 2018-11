Leões vencem Chaves por 2 -1 e garantem segundo lugar no campeonato

Golos de Bas Dost deram vitória ao Sporting na décima jornada da Liga NOS.

19:13

: Renan Ribeiro, Bruno Gaspar, Sebastián Coates, Jérémy Mathieu, Marcos Acuña, Miguel Luís, Nemanja Gudelj, Jovane Cabral, Bruno Fernandes, Nani, Bas Dost.





Onze do Chaves: Ricardo; Paulinho, Maras, Marcão e Luís Martins; Bressan, Eustaquio e Gallo; Perdigão, Avto e André Luís

O Sporting está a jogar frente ao Chaves, para a décima jornada da Liga NOS, no Estádio de Alvalade.- Termina a partida em Alvalade. Leões garantem vitória que os leva ao segundo lugar no campeonato com bis de Bas Dost.- Tiago Martins mostra cartão amarelo a Paulinho.- Sporting faz a última substituição do jogo. Sai Nani, entra Josip Misic.- Árbiro dá mais cinco minutos até ao final da partida em Alvalade.- Na equipa dos leões sai Bas Dost, entra Fredy Montero.- Amarelo para William do Desportivo de Chaves. Penálti para a equipa dos leões. Bas Dost vai marcar.- Niltinho iguala o marcador com golaço em Alvalade.- Daniel Ramos esgota substituições. Primeiro saiu Avto, entrou João Teixeira. Logo de seguida sai Bressan, entra William Oliveira.- Expulsão para Bruno Gallo. Médio cometeu entrada dura sobre Acuna e viu vermelho direto.- Sai Perdigão, entra Niltinho Soares Rodrigues para a equipa do Chaves.- Primeira mexida na equipa de Alvalade. Sai Jovane Cabral, entra Diaby.- Bruno Gaspar cai na área do Chaves.- Bruno Fernandes tenta o golo que vai às malhas da baliza.- Jogada bem organizada pelos sportinguistas, mas Paulinho conseguiu cortar.- Canto para o Chaves. Bressan executa mas bola acaba perdida e é pontapé de baliza para Renan.- Boa jogada entre leoninos, mas sem a concretização necessária para chegar ao golo.- Recomeça a partida em Alvalade. Sporting vai à frente no marcador graças ao golo de Dost aos 23 minutos da partida.- árbitro dá dois minutos de descontos antes do fim da primeira parte em Alvalade.- Árbitro mostra amarelo a Nemanja Gudeji.- Nani marca livre, mas atira por cima da barra, sem perigo.- Sporting cria perigo. Bruno Fernandes cruza para Bas Dost mas a defesa do Chaves estava lá.- Bas Dost procura o bis. Holandês remata para as mãos de Ricardo depois de Jovane cruzar. Bom ritmo do jogo, dominado pelos leões.- Ouvem-se os cânticos em Alvalade, apesar da baixa de elementos da Juve Leo.- Remate para fora! Gudeji procura a baliza mas sem sucesso.- Sporting chega ao golo! Bas Dost marca o primeiro da partida em Alvalade.- Chaves cria perigo com remate de André Luís.- Sporting procura a baliza, mas Jovane faz remate contra a defesa do Desportivo de Chaves. Jogo sem grande ritmo.- Ouvem-se os cânticos dos adeptos leoninos.- Nani apanhado em situação irregular.- Pontapé de canto para o Sporting batido por Jovane.- Partida retomada com Gallo a jogar.- Bruno Gallo do Chaves está lesionado. Jogo interrompido.Rola a bola em Alvalade.