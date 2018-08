Jogo vai acontecer às 21h00 no estádio de Alvalade.

19:54

Sporting:



Salin, S. Coates, Jefferson, B. Fernandes, Acuña, Ristovski, R. Battaglia, Nani, Mathieu, J. Misic, Bas Dost.



Vitória de Setúbal:



Cristiano, Mano, Costinha, V. Fernandes, R.Micael, N.Pinto, Nuno Reis, Frederic Mendy, Semedo, Zequinha, Jhonder.

Já são conhecidos os onzes do Sporting e do Vitória de Setúbal para o jogo que vai acontecer este sábado às 21h00 no estádio de Alvalade.Misic será titular dp Sporting.