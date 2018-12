Boavista 0 - 0 FC Porto

Acompanhe o jogo da Liga NOS ao minuto com os vídeos dos melhores lances.

19:04

15' - Jogo é interrompido. Um engenho pirotécnico foi atirado para dentro de campo por parte da bancada dos adeptos do FC Porto.



14' - Guarda-redes recuperou e regressou ao campo.



12' -

Helton Leite. O guarda-redes do Boavista também pede assistência.





12' - Obiora regressa ao relvado.



10' - Obiora está lesionado. Médio está a ser assistido.



0 vitórias, contra 15 das panteras e 10 empates. Hugo Miguel vai arbitrar a partida.

Casillas, Corona, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Óliver, Herrera, Otávio, Marega e Brahimi.

Helton; Carraça, Neris, Cardoso. Talocha; Obiora. Simão; Rochinha, Rafael Costa. Mateus; Rafael Lopes

Herrera atira por cima! Livre bem ensaiado pelos dragões. Sérgio Conceição aplaudiu momento.Mais um livre para os azuis e brancos.Rafael Lopes remata por cima, revelando algum perigo.Alex Telles bate contra a barreira.Jogo interrompido para assistir a Felipe, que se queixa no relvado.Falta sobre Corona. Livre para o FC Porto.Começa o jogo no Estádio do Bessa, no Porto. Boavista conta com uma formação inicial de 4x2x3x1. Já os dragões optam por 4x3x3.---O FC Porto e o Boavista vão defrontar-se este domingo no Estádio do Bessa, no Porto, pelas 20h00 num jogo da Liga NOS da 11ª jornada.Neste jogo os dragões estão, estatisticamente, em vantagem com 3