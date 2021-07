Connor Fields afastado dos Jogos Olímpicos após queda aparatosa em prova de BMX

Twan van Gendt e o francês Sylvain Andre no acidente.

O ciclista americano Connor Fields abandonou os Jogos Olímpicos esta sexta-feira após sofrer uma queda na prova de BMX na semifinal dos Jogos de Tóquio 2020.Aos nove segundos do início da prova, o desportista perdeu o controlo da bicicleta e caiu, envolvendo o holandêsO americano foi levado de ambulância para o hospital e ficou, assim, afastado da possibilidade de revalidar o ouro olímpico.Connor Fields já tinha vencido a edição do Rio de Janeiro, em 2016, e de acordo com o Dailymail, o atleta americano, de 28 anos, estava bem encaminhado a vencer em Tóquio.