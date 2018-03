Conselho de Disciplina abre processo a empurrões entre Coentrão e socorristas do Dragão

Troca de encontrões durante o FC Porto- Sporting na mira do órgão da Federação.

14:09

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito relativo ao inciedente que aconteceu durante o FC Porto -Sporting entre Fábio Coentrão e a equipa de socorristas presente no Estádio do Dragão. Segundo avança o Record, a intenção é averiguar se existiu alguma infração ao regulamento disciplinar. Será avaliado o comportamento do jogador e dos socorristas para se apurarem responsabilidades.





Na segunda parte do clássico, Fábio Coentrão envolveu-se numa troca de empurrões com um socorrista que estava junto ao banco do Sporting quando o jogador tentava repor rapidamente a bola em jogo. Gerou-se uma confusão, com troca de empurrões e dois socorristas acabaram por ser expulsos.