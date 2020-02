Conselho de Disciplina da FPF arquiva processo do túnel do Jamor entre FC Porto e Belenenses SAD

O Conselho de Disciplina ordenou esta quarta-feira o arquivamento do processo de inquérito relativo ao mediático caso do 'boi' do Jamor. Embora não especifique o objeto do inquérito, este era o único processo em aberto relativamente àquela partida.O caso remonta a 8 de dezembro do ano passado, quando o Belenenses SAD recebeu o FC Porto no Estádio Nacional, em partida a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS. À altura, as primeiras informações apontaram para a existência de uma altercação entre Pedro Ribeiro, então treinador do Belenenses SAD, e Sérgio Conceição, técnico dos dragões, à entrada para o túnel do Jamor aquando da saída das equipas para o tempo de intervalo. Nenhum dos treinadores confirmou publicamente a existência desse mesmo conflito.Mais tarde, imagens televisivas mostraram Pedro Ribeiro a queixar-se de ter sido atingido com "um soco" pelo "boi", já no trajeto entre a saída do túnel e a entrada para a zona dos balneários.