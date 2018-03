Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FPF retira castigo a Petrovic mas dá nega a Gelson

Sporting recorreu de decisão de Gelson Martins, mas jogador não entra em campo esta sexta-feira.

14:47

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol retirou o castigo a Petrovic.



O jogador do Sporting fica, assim, disponível para a partida desta sexta-feira frente ao FC Porto no Estádio do Dragão, encontro marcado para as 20h30.



Por outro lado, Gelson Martins vai ficar fora do jogo frente aos Dragões. O extremo viu o segundo cartão amarelo nos instantes finais da partida frente ao Moreirense, resultando na expulsão.



Os leões recorreram para que a suspensão fosse levantada, no entanto a decisão só será tomada na próxima terça-feira.



Em atualização