Conselho de Disciplina rejeita recursos de Coates e Palhinha

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou os recursos de Coates e Palhinha, jogadores do Sporting, expulsos no encontro com o FC Porto, da 22.ª jornada da I Liga.

Em comunicado, o CD da FPF revela que julgou improcedente o castigo de um jogo ao defesa uruguaio Coates e de três encontros ao médio português Palhinha.

Palhinha foi suspenso por três jogos e uma multa de 1.530 euros, por "conduta violenta", atendendo que "agrediu um adversário com uma estalada", já após o final da partida do Estádio do Dragão.