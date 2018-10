Conselho Diretivo do IPDJ mantém funções apesar da providência de Baganha

Secretaria de Estado apresentou uma resolução e requereu a suspensão dos efeitos da providência.

De acordo com a lei, a secretaria de Estado apresentou uma "resolução fundamentada" e, alegando o interesse público requereu a suspensão dos efeitos da providência cautelar que tinha sido apresentada pelo ex-presidente do IPDJ , Augusto Baganha, que tinha sido aceite pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.Desta forma, o atual Conselho Diretivo mantém-se em funções até o processo voltar a ser avaliado pelo tribunal.Augusto Baganha esteve sete anos na liderança do IPDJ e a sua saída aconteceu a cerca de um ano de terminar o mandato, com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto a escolher Vítor Pataco para o cargo.A substituição gerou polémica, tendo Augusto Baganha criticado o sucessor, acusando-o de reter o processo sobre o alegado apoio do Benfica aos grupos organizados de adeptos não legalizados durante dez meses.No âmbito deste processo, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República ouviu as explicações de Augusto Baganha na semana passada: das pressões aos "ataques" e a SMS com o número de advogado do Benfica, o ex-presidente do IPDJ contou tudo.