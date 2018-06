Conselho Diretivo do Sporting diz que não vai haver assembleia dia 23

Providência cautelar interposta pela Mesa da AG havia sido indeferida pelo tribunal.

O Conselho Diretivo do Sporting já reagiu à decisão do Tribunal Administrativo e Judicial de Lisboa e ao comunicado da Mesa da Assembleia Geral e garante que não vai haver assembleia geral extraordinária dia 23 de junho.Em comunicado, o clube assegura que "o texto da decisão não podia ser mais claro", citando o artigo original, onde é dito que se indefere "liminarmente o presente procedimento cautelar" por não estarem reunidas condições de segurança para a realização da assembleia em questão."Assim, conforme foi anunciado várias vezes pelo Presidente do Conselho Diretivo do Sporting CP, não havera qualquer assembleia geral no dia 23 de junho", é dito."Todas as considerações que possa fazer o ex-PMAG não têm qualquer relevância porquanto serão, posteriormente, discutidas em outra sede", termina a missiva.Já a Mesa da Assembleia Geral do Sporting frisou, em comunicado, que o tribunal tinha confirmado a legitimidade da convocatória da assembleia geral extraordinária, pedindo ao clube que tomasse providências para garantir que as condições necessárias de segurança seriam asseguradas.Rogério Alves, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, defendeu hoje a realização de eleições no clube, face à atual situação de instabilidade e contestação à direção liderada por Bruno de Carvalho."Vejo a crise com a mesma preocupação, a mesma perplexidade e o mesmo desgosto que todos os sportinguistas estão a ver. Para mim, é muito claro: as fraturas estão expostas de uma maneira absolutamente impensável. A solução é a realização de eleições, o método até lá é paz e tranquilidade", afirmou.Em declarações à margem da presença num almoço no International Club of Portugal, que contou com Jorge Jesus, ex-treinador dos 'leões', como orador convidado, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados frisou ainda que o "respeito mútuo" é fundamental para o futuro do emblema 'leonino'."Se formos por este caminho de tranquilidade, as soluções poderão estar próximas e o problema poderá ser resolvido dentro do Sporting. Se não optarmos por este caminho, terão de ser os tribunais a decidir o que o Sporting não é capaz de decidir nos seus órgãos", explicou o antigo dirigente do clube.Considerando que o Sporting vive uma necessidade "patriótica" de realização de eleições, Rogério Alves salientou ser indispensável "dar a palavra aos sócios", face às consequências que podem recair sobre a próxima temporada."Não há paz, não há treinador, a época está a ser preparada com grandes dificuldades e, por isso, eu diria: podemos falar sobre muita coisa, como as violações aos estatutos que estão a ser cometidas, mas para mim é crucial a necessidade de promover eleições. Os sócios vão ter de escolher e depois da escolha vão ter de se conformar com o resultado das eleições", explicou.No mesmo sentido, Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, mostrou-se "arrependido" pelo apoio ao atual presidente, Bruno de Carvalho, e subscreveu a importância de o clube avançar para um novo ato eleitoral."Estou arrependido agora, porque nesta fase final acho que nenhum sportinguista se pode rever na situação que o Sporting está a atravessar, culpa apenas de uma pessoa. Uma pessoa que é o presidente. Está agarrado ao poder, é uma coisa incrível", referiu.Para o antigo dirigente, só a saída de Bruno de Carvalho pode abrir caminho para o fim da instabilidade diretiva no Sporting."Não consigo entender por que é que ele não pede a demissão e não resolve os problemas do clube: A situação está a agravar-se, a época está a chegar e tudo devia estar a ser bem preparado. Se os sócios já mostraram que querem eleições, por que é que ele não se demite?", sentenciou.Por fim, Pedro Baltazar, antigo candidato às eleições presidenciais 'leoninas' de 2011, vincou que "é óbvio que é a direção que está a quebrar os estatutos" e não descartou um eventual contributo para uma nova solução presidencial: "Estou sempre disponível para o Sporting".