Conterrâneos querem aeroporto com nome de Rafael Nadal e um euro com o seu rosto

A população da ilha de Palma de Maiorca mobiliza-se para dar ao aeroporto o nome do tenista Rafael Nadal, cujo rosto deseja ver cunhado numa moeda de um euro, após a conquista do 21.º título no Grand Slam.

Depois do triunfo no Open da Austrália, que permitiu ao maiorquino destacar-se dos 20 títulos de Novak Djokovic e de Roger Federer, diversos setores da sociedade de Palma de Maiorca têm-se mobilizado para distintas homenagens ao atleta da ilha.

Destaca-se o lançamento no portal Change.org de uma petição para que a porta de entrada na região se passe a designar de Aeroporto Internacional Rafael Nadal, iniciativa que estava já com perto de 1.500 assinaturas, bem como uma outra, já com mais de 10.000 aderentes, para que seja cunhada uma moeda de um euro com o seu rosto.

Na euforia das redes sociais surgiram até twits com a sugestão de que Manacor, a sua terra natal, se passe a chamar 'Nadalcor'.

"Não haverá ninguém como Nadal: colocou Manacor no mapa. Há 20 anos que o conheço e ao seu treinador Carlos Moyá. É o maior", elogia o médico desportivo alemão Thomas Kunka, que vive em Maiorca há 35 anos.

O germânico falava na academia de Rafael Nadal, um espaço que emprega centenas de concidadãos, e que reforça a associação do nome do tenista ao sucesso que também beneficia Manacor, município com cerca de 50.000 habitantes.

Em novembro, durante a recuperação de uma lesão no pé esquerdo, Nadal foi nomeado filho predileto de Sant Llorenç des Cardessar, um município vizinho devastado por uma enchente que matou 13 pessoas em outubro de 2018.

Na altura, o espírito solidário de Nadal não se resumiu à ajuda, presencial, nas tarefas de auxílio, pois ainda doou um milhão de euros à pequena povoação, com menos de 10.000 habitantes.

Além de dois títulos no Open da Austrália, Rafael Nadal soma 13 em Roland Garros, quatro no Open dos Estados Unidos e outros dois em Wimbledon, precisamente os quatro torneios do Grand Slam.