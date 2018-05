Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conti tira espaço a Luisão no Benfica

Chegada do argentino coloca em risco continuidade do capitão. Concorrência é apertada.

Por António Martins Pereira | 01:30

A contratação de Germán Conti coloca a continuidade de Luisão no plantel do Benfica em risco. Ao que o CM apurou, o capitão, cujo atual contrato expira no final do próximo mês, pode ficar sem espaço na equipa e, nesse sentido, pode optar até por pendurar as chuteiras.



A ideia dos responsáveis do clube da Luz é manter Jardel e Rúben Dias, centrais mais utilizados na última época, promover o jovem Ferro (21 anos) para o plantel principal e integrar o reforço Conti. Nos planos das águias está ainda o defesa Cristian Lema, em final de contrato com o Belgrano.



O futuro do brasileiro ainda está em aberto, mas deverá passar sempre pelo Benfica. Ou no plantel ou na estrutura. O CM sabe que o presidente Luís Filipe Vieira quer manter Luisão no clube, estando ainda por definir em que termos, ou seja, com que cargo e condições poderia o brasileiro permanecer.



Numa fase descendente da carreira, Luisão já não dá ao treinador as garantias de outros tempos e parte para a próxima época com pouca margem para ganhar um lugar no onze, face à concorrência de Jardel e Rúben Dias. A chegada do argentino Conti, em quem o clube deposita grandes esperanças, tira ainda mais espaço ao ‘Girafa’.



Pormenores

Resposta ao FC Porto

"O porta-voz da aliança do crime organizado está em desespero. Não existe fuga para Vigo que os salve do ‘Estorilgate’", escreveu o Benfica no Twitter, em resposta a Francisco J. Marques (FC Porto), que comentou o alegado esquema do Benfica para espiar árbitros.



Zivkovic pré-convocado

Zivkovic, médio do Benfica, está entre os 27 jogadores pré-convocados da Sérvia para o Mundial 2018. Também Jovic, avançado emprestado pelo Benfica ao E. Frankfurt na última época, integra a lista.