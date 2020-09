Continua hoje o julgamento de Rui Pinto no caso Football Leaks

Ao minuto Atualizado a 17 de set de 2020 | 08:34

08:33 | 17/09

Continua esta quinta-feira o julgamento de Rui Pinto no caso Football Leaks, naquela que é a quarta sessão do julgamento, que decorre no Campus de Justiça, em Lisboa.



Ontem foram ouvidos Luís País Antunes e João Medeiros, à data dos factos advogados na sociedade PLMJ, que segundo a tese do Ministério público foi um dos alvos de ataque de Rui Pinto.



Hoje serão ouvidos, também na qualidade de assistentes, Inês Almeida Costa e Rui Costa Pereira, também advogados da PLMJ.



Durante a tarde será ouvido, como testemunha, o inspetor da PJ Miguel Costa Amador.