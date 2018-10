Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Controlo antidoping surpresa ao plantel do Sporting

Elementos da Autoridade de Antidopagem de Portugal fizeram exames ao sangue e urina dos jogadores, em Alcochete.

12:31

Elementos da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP) marcaram presença esta quarta-feira em Alcochete, para fazer testes a todos os jogadores do plantel do Sporting. Antes do treino foram feitos a exames ao sangue e urina. Para depois da sessão de trabalho ficaram os referentes à EPO e passaporte biológico.



O Sporting prepara o jogo com o Loures, marcado para sábado, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.



As brigadas da ADoP já tinham estado ontem no treino do FC Porto.