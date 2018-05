Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Convocada Assembleia Geral Extraordinária do Sporting do núcleo de Aveiro

Trabalhos estão marcados para o dia 22 de maio às 20h30.

16:00

Foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária do núcleo da Aveiro do Sporting. A mesma está marcada para o dia 22 de maio às 20h30.



A reunião de "carácter muito excecional" tem como objetivo o voto "de repúdio pelos atos de violência verificados nos últimos tempos" e a "tomada de posição relativa ao Conselho Diretivo" do clube.



No comunicado é revelado que se a mesma não começar à hora marcada devido à falta de sócios, esta irá ter início meia hora depois unicamente com os presentes.