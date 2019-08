Bruno Lage chamou 20 jogadores para o embate do Benfica diante do rival Sporting a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, que se disputa no domingo, em Faro.Zlobin e Odysseas;Tyronne, Nuno Tavares, Ferro, Grimaldo, Jardel e Rúben Dias;Taarabt, Florentino, Chiquinho, Gabriel, Franco Cervi, Samaris, Pizzi e Rafa;Jota, Raul de Tomas, Vinícius e Seferovic.