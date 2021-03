Francisco Conceição e Tiago Tomás sobressaem nos convocados da Seleção Nacional sub-21 para o Euro’2021

As estreias de Francisco Conceição e Tiago Tomás e os regressos de Filipe Soares e Francisco Trincão sobressaíram hoje nos convocados da seleção portuguesa de futebol de sub-21 para a fase final do Campeonato da Europa.

O extremo do FC Porto e o avançado do Sporting, ambos de 18 anos, nunca alinharam naquele escalão sob orientação de Rui Jorge, que divulgou esta manhã a lista dos 23 eleitos, numa videoconferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já Francisco Trincão, de 21 anos, regressa a um grupo de jogadores que tem vindo a ser consolidado desde o início da fase de qualificação, depois de já ter contabilizado seis internacionalizações pela seleção principal, entre setembro e novembro de 2020.