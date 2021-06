Copa América no Brasil é como "contratar músicos para distrair pessoas num velório", afirma epidemiologista

O epidemiologista José Cássio de Moraes considera que decisão do Governo brasileiro de acolher a Copa América de futebol equivale a uma "tentativa de contratar um conjunto musical para tocar num velório para distrair as pessoas".

Médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), Moraes salientou que o facto de o Brasil aceitar substituir a Argentina como sede do torneio revela uma tentativa governamental de fazer com que as pessoas esqueçam a situação da pandemia de covid-19 no país, que classificou como "bastante dramática".

"É uma conduta estritamente política, podemos chamar de 'politiqueira' e que mostra uma capacidade de decisão do Governo Federal no sentido errado. Demorou meses para pensar em vacinas e em 10 minutos eles decidem trazer a Copa América porque a Argentina desistiu e outros países da América do Sul não têm desejo de sediar", disparou.