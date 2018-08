Não foi avançado o tempo que o futebolista terá de ficar sem jogar.

Não foi avançado o tempo de paragem.

Sébastien Corchia, que no domingo foi oficializado como reforço do Benfica por empréstimo do Sevilha, foi esta quarta-feira operado ao joelho esquerdo.Os encarnados informaram que o jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, tendo sido efetuada meniscectomia parcial interna, numa a cirurgia que "decorreu sem complicações".