Corchia vai reforçar o Benfica

Lateral-direito francês chega por empréstimo do Sevilha.

08:09

Sébastien Corchia vai mesmo ser reforço do Benfica, confirmando-se a informação dada em primeira mão por Record na edição de terça-feira. O lateral-direito francês chega à Luz por empréstimo do Sevilha, ficando os encarnados com opção de compra do passe.

De acordo com a imprensa espanhola, os encarnados pagam 700 mil euros pela cedência e ainda a totalidade dos salários do jogador, de 2,5 milhões de euros brutos por temporada. Irá competir com André Almeida, ocupando o lugar de Tyronne Ebuehi, que sofreu uma grave lesão e ficará de fora durante vários meses.

O futebolista de 27 anos, com uma internacionalização pela França, atuou no Le Mans, Sochaux e Lille, até mudar-se para o Sevilha no início da temporada passada. Pelos andaluzes fez 20 jogos até janeiro, tendo depois sofrido uma lesão na virilha que o impediu de atuar até final da época.

Em 2018/19, já tinha atuado em dois encontros da Liga Europa, mas não fazia parte dos planos do treinador Pablo Machín.