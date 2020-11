Corona é o jogador do FC Porto mais bem colocado para garantir um encaixe avultado caso o clube precise de equilibrar as contas. O mexicano é o elemento do plantel com melhor cotação no mercado: 30 milhões de euros.





CM, receberam várias abordagens pelo jogador ao longo deste ano, mas nenhuma se aproximou dos 30 milhões de euros da sua cláusula de rescisão. A SAD portista recusa abdicar desse montante, não só porque tem apenas 70% do passe, mas também pela reputação do extremo/defesa no mercado.



Corona tem contrato até junho de 2022 e dificilmente aceitará renovar contrato. Os dragões, sabe o, receberam várias abordagens pelo jogador ao longo deste ano, mas nenhuma se aproximou dos 30 milhões de euros da sua cláusula de rescisão. A SAD portista recusa abdicar desse montante, não só porque tem apenas 70% do passe, mas também pela reputação do extremo/defesa no mercado.

Ainda este domingo, Corona surgia em 4º lugar numa lista do ‘Transfermarkt’ com os 30 jogadores mais valiosos fora das cinco principais ligas europeias. A tabela, liderada por Neres (Ajax, 36 M €), inclui os portistas Felipe Anderson (25 M €) e Marega (20 M €), e os benfiquistas Grimaldo (28 M €), Everton (25 M €), Rafa (24 M €) e Pizzi (20 M €).



Mourinho interessado em Marega

O Tottenham, de José Mourinho, está interessado em Marega, noticiou o portal ‘Football London’. O maliano só tem contrato até junho de 2021 e o clube londrino acredita que poderá contratá-lo em janeiro por um valor acessível.