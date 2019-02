Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de Emiliano Sala chega na sexta-feira à Argentina

"Vamos poder dar-lhe a homenagem que merece", afirmou Diego Solis, antigo treinador e amigo do futebolista.

Por Lusa | 00:45

Os restos mortais do futebolista Emiliano Sala vão chegar à Argentina na sexta-feira, com o funeral a ser realizado na sua cidade natal de Progreso, quase quatro semanas após a queda do avião em que viajava no Canal da Mancha.



"O corpo de Emiliano chegará durante o dia de sexta-feira a Progreso", disse Júlio Muller, autarca da cidade, que tem estado em contacto com a família do jogador.



Um diplomata confirmou à agência France Presse que o corpo será transportado num voo da companhia British Airways para o aeroporto de Ezeiza, perto de Buenos Aires, onde a família vai aguardar, sendo depois transportado para Progreso.



"Vamos poder dar-lhe a homenagem que merece", afirmou Diego Solis, antigo treinador e amigo de Emiliano Sala.



Sala, de 28 anos, transferiu-se dos franceses do Nantes, a troco de 17 milhões de euros, para os ingleses do Cardiff, mas o avião em que viajava, pilotado por David Ibobotson, desapareceu no passado dia 21 de janeiro quando sobrevoava o Canal da Mancha.



O corpo do avançado argentino foi recuperado e identificado a semana passada no interior do avião sinistrado.