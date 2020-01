Catorze dias após o fatal acidente, o corpo de Paulo Gonçalves vai finalmente chegar a Portugal.Será esta quinta-feira, devendo chegar ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, durante a manhã, seguindo para Gemeses, em Esposende, onde, a partir das 16 horas, será velado, confirmou aJorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que estará presente no velório. O dirigente adiantou ainda que o funeral se realiza no dia seguinte, sexta-feira.Jorge Viegas revelou ainda que o corpo do piloto português falecido no Dakar chega a Portugal através de "um voo nornal, penso que da Lufthansa".