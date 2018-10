Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira arguido na corrupção das "missas"

Juiz autorizou a ‘cópia cega’ do telefone e dos conteúdos dos Ipads do presidente do Benfica, depois de validar mandado pedido pela Judiciária.

Por Tânia Laranjo | 01:30