Corruptor identificado nas mensagens reveladas trabalha no Sporting

Gonçalo Rodrigues é braço direito de André Geraldes.

Por Henrique Machado e Tânia Laranjo | 15.05.18

Gonçalo Rodrigues, intermediário do esquema no andebol que visava corromper árbitros para favorecer o Sporting, e que surge nas mensagens de voz reveladas pelo CM e pela CMTV, coordena o gabinete de apoio ao atleta e às modalidades profissionais do clube.



É funcionário do Sporting e braço direito de André Geraldes, diretor geral que também é visado no escândalo, o que desmente o próprio clube, quando reagiu à notícia do CM negando qualquer ligação do Sporting aos intermediários que surgem nas mensagens reveladas.



O perfil do LinkedIn de Gonçalo Rodrigues, feito pelo próprio, diz que trabalha no clube há dois anos e um mês. Antes disso, surge em empresas de consultadoria que nada têm a ver com qualquer actividade desportiva.