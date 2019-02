Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corte de cabelo de Bas Dost foi grito de guerra

Goleador holandês muda de visual e bisa frente o Sp. Braga, após um jejum de três jogos.

Por Mário Figueiredo | 08:51

Bas Dost rapou o cabelo antes do jogo com o Sp. Braga, no domingo, como forma de afirmação e em jeito de grito de guerra, apurou o Correio da Manhã.



O goleador holandês, que vinha de um jejum de três jogos sem marcar (Benfica, Feirense e Villarreal), quis quebrar este ciclo pouco vulgar e mudou radicalmente o seu visual. Certo é que o ‘look guerreiro’ resultou.



Bas Dost bisou, permitindo uma vitória folgada (3-0) aos leões perante um adversário direto. Bas Dost mostrou-se confiante na conversão do penálti e foi oportuno ao desviar um cruzamento de Bruno Fernandes para dentro da baliza.



O avançado, de resto, surgiu diferente. E não foi só pelo cabelo rapado. Esteve mais lutador e ainda mais empenhado em ajudar a equipa a chegar à vitória.



É deste Bas Dost que Marcel Keizer vai precisar amanhã (17h55) em Villarreal: o Sporting está obrigado a anular a desvantagem de um golo depois da derrota (0-1) em Alvalade na 1ª mão dos 16 avos da Liga Europa.



O jogador holandês, com os 2 golos marcados ao Sp. Braga, ascendeu à liderança dos marcadores da Liga em partilha com Seferovic (Benfica) e com Dyego Sousa (Sp. Braga), todos com 14 golos. Esta época, Bas Dost já marcou 21 golos.



PORMENORES

Thierry Correia

Thierry Correia foi a novidade do treino e nos convocados para o jogo de amanhã com o Villarreal, em Espanha.



Treino às 17h30

O Sporting faz esta quarta-feira o treino de adaptação ao relvado do Estádio La Cerámica pelas 17h30, seguindo-se a conferência de imprensa de antevisão de Marcel Keizer e de um jogador.