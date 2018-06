Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa dá apoio especial a Rui Patrício

Primeiro-ministro, de visita à equipa das quinas, dá um abraço sentido ao guardião, que atravessa uma das fases mais duras da carreira.

Por João Pedro Óca | 01:30

Em pleno relvado, na Cidade do Futebol, António Costa cumprimentou, um a um, todos os jogadores da seleção nacional e quando chegou perto de Rui Patrício, parou. Olhou diretamente para o guarda-redes, deu-lhe um abraço sentido e dirigiu-lhe uma mensagem especial.



"É importante que todos os jogadores se sintam muito motivados nesta fase. Nem todos tiveram uma vida calma e tranquila nos últimos tempos, isso acontece a todos e sabemos como a motivação e o estado de espírito são essenciais para darmos o nosso melhor. O Rui Patrício é uma marca extraordinária do nosso futebol, um atleta que merece o carinho e o respeito de todos, e com quem contamos para fazer um grande campeonato, sem prejuízo dos outros jogadores", disse, posteriormente, o primeiro-ministro aos jornalistas sobre o guardião que avançou para a rescisão de contrato com o Sporting no fim de uma das épocas mais difíceis da carreira.



Do particular para o geral, o chefe do Governo mostrou uma ambição sem limites. Ao ponto de já estar a pensar na... final. "Eu irei aos ‘oitavos’, o presidente da Assembleia da República irá aos ‘quartos’, o Presidente da República às ‘meias’ e depois iremos todos à final com certeza", disse António Costa, que, pelo menos, irá assistir ao Portugal-Irão, da 3ª jornada da fase de grupos, em Saransk.



Numa curta visita à seleção campeã da Europa, Costa desfez-se em elogios à equipa das quinas e deixou um recado aos restantes agentes desportivos. Depois de uma época marcada pelas polémicas entre clubes rivais e pelo clima de crispação fora dos relvados, o primeiro-ministro deixou um alerta: "Há um problema geral e espero que o defeso sirva para haver uma reflexão, para que todos possam começar a próxima época concentrados no que importa, que é o que se passa dentro das quatro linhas."



À conversa com CR7

Antes de se dirigirem a todo o grupo, António Costa e Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, estiveram à conversa com Cristiano Ronaldo.



Bola assinada por todos

Cristiano Ronaldo teve na mão uma bola autografada por todos os jogadores para oferecer a António Costa. Depois, passou-a a Fernando Gomes, que a entregou ao primeiro-ministro.



Cédric: "Só Ronaldo tem lugar garantido"

Cristiano Ronaldo habita num planeta à parte em relação aos restantes companheiros, que são os primeiros a admitir que só o capitão tem lugar cativo no onze.



"A Seleção é um espaço em que não há lugares garantidos, com exceção do melhor do Mundo. Por isso, de todo, não sinto que parto em vantagem. Estamos aqui todos para trabalhar para o mesmo, que é vencer, portanto, jogando ou não, o importante é que a Seleção vença os seus jogos", disse Cédric Soares, que luta por uma vaga no lado direito da defesa com Ricardo Pereira.



A nove dias do jogo inaugural do Mundial, com a Espanha, o lateral do Southampton assume que a ansiedade nos jogadores é cada vez maior. "Se não a tivermos é porque algo está errado. Falo por experiência própria, antes dos jogos tenho de sentir aquele bichinho que nos faz querer cada vez mais estar dentro do campo. Por isso, sim, estamos todos ansiosos pelo começo do Campeonato do Mundo, mas muito confiantes também", lembrou Cédric, que se congratulou com o facto de o grupo estar completo com a chegada de CR7: "Contamos com o melhor do Mundo."