Primeiro-ministro trocou o Desportivo das Aves por outra equipa do norte do país.

18:10

O primeiro-ministro António Costa marcou presença na final da Taça de Portugal, no Estádio nacional. À chegada, falou com os jornalistas e... enganou-se na equipa que iria defrontar o Sporting: em vez de mencionar o Desportivo das Aves, falou no... Desportivo de Chaves.



A gaffe é percetível ao segundo 33 do vídeo que a RTP divulgou no seu site.







O primeiro-ministro apelou a que a final da Taça fosse a habitual festa do futebol e frisou o esforço do Governo para garantir a segurança de todos os presentes no Jamor.