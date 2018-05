Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa nega que reunião com Sporting esteja marcada

Clube leonino tinha anunciado o pedido de uma "audiência urgente" ao primeiro-ministro, que já estaria confirmada.

13:33

Depois de um comunicado publicado pelo Sporting, que anunciava ter sido pedida uma "audiência urgente" com o primeiro-ministro, o CM sabe que a mesma ainda não está "marcada".



O clube leonino tinha avançado que a mesma já teria sido aceite por António Costa, mas que no entanto faltava agendar uma data para que tal acontecesse.



No mesmo comunicado, o Sporting garantiu ter tomado ainda outras medidas que "que vigorarão até à conclusão da investigação do Ministério Público em curso e do processo de averiguações interno que logo se desencadeou", entre as quais a "suspensão imediata dos benefícios" à claque Juventude Leonina.