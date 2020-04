Regresso do futebol vai depender do parecer das autoridades de saúde, avança presidente da FPF

Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas, Pinto da Costa, Fernando Gomes e Pedro Proença estiveram reunidos com o primeiro-ministro em São Bento, por volta das 17h50, para a reunião com António Costa, que terminou cerca das 08h30.À saída, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Mendes afirmou que o regresso do futebol vai depender do parecer das autoridades de saúde. A decisão será conhecida e divulgada pelo primeiro-ministro esta quinta-feira, disse Fernando Gomes.Recorde-se que os responsáveis de entidades desportivas estiveram reunidos para analisar o quadro de medidas para o relançamento da atividade após a pandemia de Covid-19.

Segundo fonte do Governo, os espetáculos desportivos, sobretudo o futebol profissional, são setores considerados complexos para a retoma da atividade face à previsível manutenção por um longo período das regras de distanciamento social enquanto não existir no mercado nem vacina nem tratamento para a covid-19.